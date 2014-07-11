《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(7月7日-7月11日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：二季度较一季度有所改善，继续加强预调微调--总理

中国国务院总理李克强周一表示，中国二季度经济发展状况比一季度有所改善，但对于下行压力仍不能掉以轻心；将继续加强预调微调，实施定向调控。

--中国央行：继续实施稳健货币政策，灵活运用多种工具保持适度流动性

中国央行周一强调，将继续实施稳健的货币政策，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长，改善和优化融资结构和信贷结构。

--《焦点》中国6月贸易数据平淡，完成全年目标任务艰巨

因内外需乏力，中国6月进出口增速均逊于预期；尽管下半年外贸形势会有所好转，但仍面临诸多不利因素，要实现全年7.5%的外贸增长目标任务艰巨。分析人士表示，下半年外贸仍需要政策面的支持，但效果料比较有限。

--《焦点》中国通胀温和偏低需求改善有限，定向微刺激再发力可期

中国6月通胀保持温和且明显低于3.5%的全年控制目标；而持续微刺激措施已改善工业领域状况，PPI同比跌幅连续第三个月收窄并为26个月以来最小。低物价是当前需求偏弱的反映，但也为继续实施较宽松的财政和货币政策提供空间。

--中美关系：两国应加快双边投资协定谈判，共同打击恐怖主义--习近平

中国国家主席习近平周三表示，中国和美国双方应加快双边投资协定谈判，争取早日谈成一个高水平、双向平衡的双边投资协议；应善于管控矛盾和摩擦，坚持通过对话协商。

--中国政策：促进市场公平竞争放宽准入，完善市场退出机制--国务院

中国政府网周二公布的文件显示，国务院要求要改革和放宽市场准入制度，大力减少行政审批事项，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题。

--中国财政：加大税收优惠和奖补政策支持力度，引导社会资金回流“三农”

中国财政部周二称，加大县域金融机构涉农贷款增量奖励政策支持力度，对涉农贷款平均余额增长超过15%的县域金融机构，按照增量部分的2%给予奖励，同时扩大试点范围，对农村金融税收实施优惠政策，以引导社会资金回流“三农”（农业、农村和农民）。

--中国经济：免征新能源汽车购置税，鼓励险资支持城镇化和棚改等--国务院

中国国务院周三召开常务会议，决定免征新能源汽车车辆购置税，并部署加快发展现代保险服务业，鼓励险资以多种方式支持城镇化、基建和棚改等，支持股票、债券市场发展。

--两岸经贸：8月将召开两岸第六次经贸合作会议，经贸协商持续

中国商务部副部长高燕周二称，大陆并没有因两岸服务贸易协议及监督条例卡关，暂停货贸协议谈判进度，并考虑8月召开第六次两岸经贸合作会议，希望台湾相关单位能赶紧排行程到大陆磋商开会时间。

--中韩达成自贸协议仍需克服较大分歧--官员

韩国贸易部一名消息人士周五表示，中韩承诺要在今年年底前完成自由贸易谈判可能是乐观的预期，有关开放石化、钢铁和农业市场的分歧可能推迟该协议的达成。

========================================================================== 【金融/证券/保险】

--中国央行：准备用短期和中期政策工具引导利率--行长周小川

中国人民银行行长周小川周四表示，中国央行准备让政策利率引导市场利率，并正在为短期和中期利率准备两个或三个政策工具，而新的政策工具需要抵押品。央行将按照时间表推进利率市场化，两年内应该可以实现。同时，在情况允许时将减少对外汇市场的干预，增加人民币汇率弹性。

--中国金融：融资难及贵有加重趋势，应下大力气盘活社会资金存量--银监会

中国银行业监督管理委员会副主席王兆星认为，当前实体经济困难，受到经济下行的压力，很核心的问题就是现在企业的融资难问题、融资贵问题没有得到很好的解决，而且还有进一步加重的趋势。

--《综述》盘活存量剑指“僵尸公司”，中国监管层缓释不良风险

经济下行周期，不良率上升是中国银行业的一块心病。不过在经济结构调整之际，监管层正释出允许更多企业破产的政策讯息，在缓释不良风险的同时，让资金流向更有效率的部门，从而达到盘活存量资金的目的。

--中港个股：中国银行未叫停人民币跨境转账业务，外管局亦没有入驻

中国银行先行先试的人民币跨境转账业务，近日被推上风口浪尖。中行有关人士周四对路透明确表示，该项业务不违规、不违法，因此不会叫停。而国家外管局一位官员称，人民币跨境业务由央行货币政策二司主管，外管局不会参与，“说外管局已入驻中行，肯定是假消息。”

--中国外汇：央行口径新增外汇占款5月仅3.6亿，央行明显退出直接干预

中国人民银行最新数据显示，5月新增央行口径外汇占款仅3.61亿元人民币，环比骤降99%。这就解释了同期全部金融机构新增外汇占款何以缩水，反映汇市供求趋于均衡后，央行正在践行年初时有关退出直接干预的承诺。

--《焦点》跨境支付系统首秀料推迟，人民币全球化努力遇阻

中国力争让人民币成为一种成熟的全球货币，这一努力近期遇到阻碍，由于政策和技术方面的双重原因，人民币跨境支付系统(CIPS)的首秀看来肯定要推迟。CIPS原定在今年稍晚首次亮相，但银行业人士表示，可能要到2016年才能准备就绪。

--离岸人民币：天津生态城获批将与新加坡开展跨境人民币创新试点--消息

三位消息人士透露，中国央行已批准天津生态城与新加坡银行机构开展跨境人民币创新业务试点，包括跨境人民币贷款等。央行上个月才批准了苏州工业园区的跨境人民币创新业务试点。

--《财经洞察》中国新股发行新政的背后：让利于民和变相托市

低于1%的中签率、上市后暴炒至少翻倍，中国本轮新股发行制度改革的成效并不出市场意料，而有关举措更多的让利于散户以及促使部分机构增持二级市场筹码，间接达到了维稳市况的目的，亦暂时获得市场各方的认同，令首批新股发行上市尚算顺利。

========================================================================== 【行业/公司】

--中国铁路：铁路发展基金存续期15-20年，至少70%投资铁路项目--发改委

中国要加快中西部铁路投资，但“钱从哪儿来”？国家发改委日前印发铁路发展基金管理办法称，铁路发展基金存续期15-20年，其中基金总额的至少70%主要投资国家批准铁路项目。

--中国汽车：6月汽车销量同比增长5.2%，其中商用车下滑近20%--中汽协

中国汽车工业协会公布最新数据显示，6月汽车销量同比增长5.2%，明显低于10.8%的当月产量增速，其中商用车销量同比降幅扩大至近20%。

--中国政策：将对冷热轧板等钢材产品取消加工贸易进口保税政策--财政部

中国财政部周五表示，对进口冷热轧板等78个税号的钢材产品取消加工贸易项下进口钢材保税政策，自2014年7月31日起，征收关税和进口环节税。

--中国钢铁：6月下旬重点钢企粗钢日产177.81万吨，旬环比降3.19%--中钢协

中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，6月下旬重点钢企粗钢日产量177.81万吨，旬环比下降3.19%。

--中国房地产：上半年保障性安居工程开工530万套，完成年度目标76%--住建部

新华社周四报导援引住房城乡建设部消息称，截至6月底，今年中国保障性安居工程已开工530万套，基本建成280万套，分别达到年度目标任务的76%和58%，完成投资7,200亿元人民币。

--中国房地产：山东济南全面取消新房和二手房限购政策--报载

据山东齐鲁晚报周三稍晚报导，从周四起，济南市的新房与二手房限购政策将全面取消，且本地人和外地人购买均无套数限制。这是继内蒙古呼和浩特之后，中国又一个取消限购的城市。

--中国房地产：房产税出台还需两三年，对楼市影响不确定--财政部专家

中国财政部财政科学研究所副所长刘尚希表示，房产税改革是立法先行，需经历一个复杂过程，房产税至少要等两三年之后才能推出，理论上会影响房价，但影响程度不确定。

--中美贸易：中国商务部再裁定美国产白羽肉鸡产品存在倾销和补贴