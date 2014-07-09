香港新股：沪港通提振股市，今年IPO集资额仍有望超越去年--毕马威

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港7月9日 - 会计师行毕马威周三称，今年稍后沪港通正式启动将为香港首次公开发售（IPO）市场注入动力，并预期全年IPO集资额仍有望超越去年水平。
毕马威指出，今年第二季共有24宗IPO，多于第一季，但整体气氛仍然偏弱，数个大型IPO项目反应相对冷淡，主要是投资者需求疲弱及市场不明朗因素所影响。不过随着上海与香港两地股票市场互联互通机制的沪港通即将启动，这将能够促进两地市场的资金流通。
“通过沪港通南下的资金将为香港股票市场注入新的流动性，并扩大投资者的范围，进而有望提振疲软的IPO市场。”毕马威中国合伙人刘大昌称。
今年上半年44宗IPO共计集资808亿港元。刘大昌指出，在第二季的23宗主板IPO中，有7宗在散户配股部分面对认购不足的窘境，这些IPO的目标都是要募资超过10亿港元，市场对大型IPO项目需求疲弱，可能令希望申请上市的企业对于是否在下半年启动IPO采取观望态度。
由于上半年已实现强劲增长，7月又有逾20家企业上市，因此毕马威认为，全年集资额依然很有可能超过去年1,690亿港元。
毕马威并称，预期IPO市场焦点为非银行金融服务业，尤其是小微贷款公司。虽然该行业带来的IPO宗数和集资额在短期内未必超过其他行业，但它的增长潜力相对较高并可能比其他传统行业更能吸引市场关注。（完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。