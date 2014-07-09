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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 12:01 BJT

中国债市动态：现券走势仍乏力，CPI数据影响有限但资金偏紧抑制人气

路透上海7月9日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率稳中略涨，IRS亦小幅上行；6月CPI涨幅较预期稍低，不过对市场影响有限，而今日资金面有进一步收紧迹象，加之一年国债中标利率偏高，均令市场人气受抑。

交易员指出，物价数据虽偏低，但目前市场更为关注的是经济回暖的势头，因此下周将公布的二季度GDP及6月工业增加值等数据对市场的影响或更为明显。

“今天数据影响不大，主要是资金面偏紧，1Y(1年)国债的中标利率也比较高，现在IRS上来了点，2个(基)点吧，15号(下周二)之前就看资金面了，后面就是GDP数据。”广发银行交易员吴思捷称。

中国最新公布的6月物价数据同比涨幅温和并略低于预期，显示中国短期尚不会有通胀担忧，也为进一步出台微刺激政策提供空间。

国家统计局将于下周三(16日)召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。

交易员并认为，早盘一年国债发行定位高于预期，不过由于该期限国债收益水平偏低，加上不受投标考核约束，机构为获取更好收益，标位较其他期限品种更为分散，此前两次招标中都出现技术性流标，其对二级市场的参考意义并不大，整体影响有限。

财政部周三招标发行的一年期固息国债中标利率高于预期。早间资金面略显紧，由于一年期国债绝对收益偏低，且不参与考核，带动机构整体投标中枢上移，中资银行需求偏淡，主要是外资行和财务公司类机构需求支撑。

上海一银行交易员指出，短期内资金面趋紧，增添了债市的变数，还应关注明日央行公开市场的操作力度，以及对市场预期的影响。

剩余期限约2.68年的固息国债140004券最新成交对应收益率 在3.81%，上日尾盘为3.80%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报93.662元，较上日结算价跌0.03元，或0.03%。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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