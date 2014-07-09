《全球市场》亚洲股市续跌，受中国物价涨幅低于预期影响

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
周三稍晚，美联储将发布最新政策会议记录，欧洲央行总裁德拉吉等官员也将讲话。
周二的德国经济数据表现不佳，增强了收益率相对较高的美国公债吸引力，因投资者有理由认为欧洲央行可能会进一步采取宽松措施来支撑欧元区经济。
德国联邦统计局周二公布的数据显示，德国5月进出口降幅均超过预期，延续了之前公布的一系列数据的疲弱表现。这暗示德国经济增长放缓。
欧元 亚洲时段持稳在1.3611美元。
美元兑日圆 盘中微升，但盘初曾一度触及一周新低101.44。美元兑日圆最新报101.62，上涨约0.1%，扶助推动美元指数 持稳在80.185。
大宗商品方面，美国原油期货 小涨约0.1%至每桶103.48美元，此前因全球供应疑虑缓解而连跌八日。
现货金 盘中小幅上扬至每盎司1,320.70美元。市场静候美联储会议记录，以判断美联储的利率前景。(完) (编译 张明钧/李爽/朱晓军；审校 艾茂林/王兴亚/许娜)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。