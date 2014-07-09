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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 12:09 BJT

《全球市场》亚洲股市续跌，受中国物价涨幅低于预期影响

周三稍晚，美联储将发布最新政策会议记录，欧洲央行总裁德拉吉等官员也将讲话。

周二的德国经济数据表现不佳，增强了收益率相对较高的美国公债吸引力，因投资者有理由认为欧洲央行可能会进一步采取宽松措施来支撑欧元区经济。

德国联邦统计局周二公布的数据显示，德国5月进出口降幅均超过预期，延续了之前公布的一系列数据的疲弱表现。这暗示德国经济增长放缓。

欧元 亚洲时段持稳在1.3611美元。

美元兑日圆 盘中微升，但盘初曾一度触及一周新低101.44。美元兑日圆最新报101.62，上涨约0.1%，扶助推动美元指数 持稳在80.185。

大宗商品方面，美国原油期货 小涨约0.1%至每桶103.48美元，此前因全球供应疑虑缓解而连跌八日。

现货金 盘中小幅上扬至每盎司1,320.70美元。市场静候美联储会议记录，以判断美联储的利率前景。(完) (编译 张明钧/李爽/朱晓军；审校 艾茂林/王兴亚/许娜)
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