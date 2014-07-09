离岸人民币：中国建行发放天津生态城新政下首批跨境人民币贷款

路透香港7月9日 - 中国央行甫批准天津生态城与新加坡银行机构开展跨境人民币创新业务试点，中国建设银行 新加坡分行与天津分行即已联动，于周三向天津生态城投资开发有限公司发放了首笔5,000万元跨境人民币贷款，这标志着人民币跨境流动渠道进一步拓展。

路透亦了解到，中国银行 同日亦向天津生态城相关企业发放了一笔跨境人民币贷款。

路透周二独家消息称，中国央行已下发天津生态城跨境人民币创新业务试点管理暂行办法及实施细则，具体开展政策包括跨境人民贷款业务、股权投资基金人民币对外投资业务、生态城内企业发行人民币债券、个人对外直接投资跨境人民币业务等。

“我们新加坡与天津分行在第一时间成立联合团队，了解天津生态城的企业经营状况，努力解决企业融资难、融资贵的问题，助力生态城企业的发展。”一位建行新加坡分行人士称，目前该行已和天津生态城内多家企业达成开展跨境人民币贷款业务的意向，亦着手为生态城内企业在新加坡发行人民币债券做相应安排。

中国建行新加坡分行在新加坡已经营16年，持有批发银行牌照，是当地唯一一家提供商业银行业务与全面投资银行业务的中资银行。建行新加坡分行的业务区域以新加坡本地为主，涵盖除越南以外的整个东南亚。

位于天津滨海新区的中新天津生态城，是2007年底中国、新加坡两国政府战略性合作项目，占地面积约为30平方公里。计划用10-15年时间，建成人口规模达35万人的国际生态城市样板。

根据央行发布的天津生态园跨境人民币创新试点暂行办法，开展跨境人民币创新试点的企业需注册在天津生态城内，而银行包括新加坡银行机构（包括中资银行新加坡分支）及天津市设立的银行业金融机构。