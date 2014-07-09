离岸人民币：中国建行发放天津生态城新政下首批跨境人民币贷款

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港7月9日 - 中国央行甫批准天津生态城与新加坡银行机构开展跨境人民币创新业务试点，中国建设银行 新加坡分行与天津分行即已联动，于周三向天津生态城投资开发有限公司发放了首笔5,000万元跨境人民币贷款，这标志着人民币跨境流动渠道进一步拓展。
路透亦了解到，中国银行 同日亦向天津生态城相关企业发放了一笔跨境人民币贷款。
路透周二独家消息称，中国央行已下发天津生态城跨境人民币创新业务试点管理暂行办法及实施细则，具体开展政策包括跨境人民贷款业务、股权投资基金人民币对外投资业务、生态城内企业发行人民币债券、个人对外直接投资跨境人民币业务等。
“我们新加坡与天津分行在第一时间成立联合团队，了解天津生态城的企业经营状况，努力解决企业融资难、融资贵的问题，助力生态城企业的发展。”一位建行新加坡分行人士称，目前该行已和天津生态城内多家企业达成开展跨境人民币贷款业务的意向，亦着手为生态城内企业在新加坡发行人民币债券做相应安排。
中国建行新加坡分行在新加坡已经营16年，持有批发银行牌照，是当地唯一一家提供商业银行业务与全面投资银行业务的中资银行。建行新加坡分行的业务区域以新加坡本地为主，涵盖除越南以外的整个东南亚。
位于天津滨海新区的中新天津生态城，是2007年底中国、新加坡两国政府战略性合作项目，占地面积约为30平方公里。计划用10-15年时间，建成人口规模达35万人的国际生态城市样板。
根据央行发布的天津生态园跨境人民币创新试点暂行办法，开展跨境人民币创新试点的企业需注册在天津生态城内，而银行包括新加坡银行机构（包括中资银行新加坡分支）及天津市设立的银行业金融机构。
去年10月，中国和新加坡双边合作联合委员会举行会议并签署协议，中国给予新加坡500亿元的人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度，并指定苏州及天津两区研究双边跨境资金流动；今年6月中旬，中国央行已批复同意苏州工业园区与新加坡银行机构开展跨境人民币贷款等四项跨境人民币创新业务试点。（完） (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。