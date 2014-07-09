《分析》食品杂货在线销售获利不易，零售商抢进为哪桩？

阿霍德所有电子商务网站的第一季线上销售成长20%，至3.62亿欧元(4.9379亿美元)，但集团的基本营运利润率下滑至4%，低于去年同期的4.1%。阿霍德的线上杂货业务尚未损益两平，但旗下的Bol.com百货网站在2013年已经录得金额不详的获利。

阿霍德目前利用旗下的超市网路，作为关系企业Bol.com非食品网路订单的取货点，英国超市业者Waitrose与合作伙伴John Lewis 也是相同模式。

英国超市业者Asda目前也在投资设立取货点，包括在伦敦地铁站的停车场设点，Asda隶属的美国沃尔玛 可由此收集有用资讯；沃尔玛目前正在美国市场试验线上杂货业务，这是沃尔玛整合电子商务与实体分店网络计划的一环。

沃尔玛是全球最大零售商，去年在非食品商品的电子商务营收超过100亿美元，沃尔玛提出预警称，对网路业务的投资将会拖累今年获利表现。

**亚马逊的进击**

这些传统零售商大多希望在亚马逊扩张旗下“生鲜”服务之前，先占得一席之地；亚马逊已经在美国几个试点城市结合杂货及非食品订单的送货流程。

在提供“亚马逊生鲜”服务的地区，送货卡车上除了运送数码相机及电玩游戏等非食品商品之外，也有杂货订单商品，由亚马逊在当地合作的专门商店提供，像是意大利面或是鲜鱼等等。

“使用我们服务的顾客不是只满足一次购物需要，而是许多次购物需要，”亚马逊的消耗性商品部门主管Doug Herrington上个月表示。

Bernstein Research预测，一旦克服物流问题而达到相当规模，亚马逊生鲜在人口较密集城市地区的营业利润有可能高达13%。

“推广生鲜业务可以对订单频率、忠诚度及其他非杂货相关种类商品的支出产生重大有利影响，”Bernstein分析师在近期一篇报告中称。

亚马逊主管Herrington预计，送货速度将是他未来的主战场。