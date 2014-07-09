《分析》食品杂货在线销售获利不易，零售商抢进为哪桩？

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
阿霍德所有电子商务网站的第一季线上销售成长20%，至3.62亿欧元(4.9379亿美元)，但集团的基本营运利润率下滑至4%，低于去年同期的4.1%。阿霍德的线上杂货业务尚未损益两平，但旗下的Bol.com百货网站在2013年已经录得金额不详的获利。
阿霍德目前利用旗下的超市网路，作为关系企业Bol.com非食品网路订单的取货点，英国超市业者Waitrose与合作伙伴John Lewis 也是相同模式。
英国超市业者Asda目前也在投资设立取货点，包括在伦敦地铁站的停车场设点，Asda隶属的美国沃尔玛 可由此收集有用资讯；沃尔玛目前正在美国市场试验线上杂货业务，这是沃尔玛整合电子商务与实体分店网络计划的一环。
沃尔玛是全球最大零售商，去年在非食品商品的电子商务营收超过100亿美元，沃尔玛提出预警称，对网路业务的投资将会拖累今年获利表现。
**亚马逊的进击**
这些传统零售商大多希望在亚马逊扩张旗下“生鲜”服务之前，先占得一席之地；亚马逊已经在美国几个试点城市结合杂货及非食品订单的送货流程。
在提供“亚马逊生鲜”服务的地区，送货卡车上除了运送数码相机及电玩游戏等非食品商品之外，也有杂货订单商品，由亚马逊在当地合作的专门商店提供，像是意大利面或是鲜鱼等等。
“使用我们服务的顾客不是只满足一次购物需要，而是许多次购物需要，”亚马逊的消耗性商品部门主管Doug Herrington上个月表示。
Bernstein Research预测，一旦克服物流问题而达到相当规模，亚马逊生鲜在人口较密集城市地区的营业利润有可能高达13%。
“推广生鲜业务可以对订单频率、忠诚度及其他非杂货相关种类商品的支出产生重大有利影响，”Bernstein分析师在近期一篇报告中称。
亚马逊主管Herrington预计，送货速度将是他未来的主战场。
“我们还没碰过希望我们放慢送货的顾客，”他称。“他们将会要求从购买到货品送抵家门的间隔更短。”(完) (编译 张明钧/张若琪/蔡美珍；审校 张荻/王兴亚/李婷仪)
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路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)