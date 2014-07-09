中国货币市场：主要回购利率涨势不改，资金供需结构性失衡仍明显

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透上海7月9日 - 中国银行间市场周三主要回购加权利率 涨势不改。交易员表示，例行缴准余波未了，外汇占款等对流动性补充效应逐步降低，且近日转债、新股等申购对资金亦有一定抽离，场内机构需求多集中在短期资金，而长期品种则供大于求，供需结构性失衡现象仍明显。
“今天比昨天还要紧点吧，早上满市场都在借隔夜，七天的需求也不少，机构缺口多在短期资金，供给却是长的偏多，“上海一银行交易员称，资金结构还是不平衡。
他并解释，本来缴准影响还未完全消除，又有可转债和新股发行等对资金面的干扰，短期资金有点紧张也算正常；资金面估计整体问题不大，虽然中下旬将有月中缴税的影响，但料等15日将有部分存款准备金退还，可能会对资金面有一定对冲。
东方电气 40亿元人民币可转债将于7月10日开始网上、网下申购;另外，明日还将有北特股份的新股发行。
“主要应该是缴准的余威还在，过了这一阵子就好了，“华南另一银行交易员表示，“我觉得明天公开市场正回购央行可能还会再缩一点量。”
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。
北京时间12:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.3636 3.2806 +8.30
七天 3.7515 3.5574 +19.41
14天 4.0403 3.8062 +23.41
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.0200 1.9700 +305.00
七天 4.7650 3.4000 +136.50
14天 4.3000 3.7050 +59.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.4000 3.2600 +14.00
七天 3.8000 3.6000 +20.00
14天 4.0300 3.8100 +22.00
Shibor
其中:隔夜 3.3510 3.2530 +9.80
七天 3.7360 3.5200 +21.60
三个月 4.7490 4.7500 -0.10
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。