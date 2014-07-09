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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 12:16 BJT

中国货币市场：主要回购利率涨势不改，资金供需结构性失衡仍明显

路透上海7月9日 - 中国银行间市场周三主要回购加权利率 涨势不改。交易员表示，例行缴准余波未了，外汇占款等对流动性补充效应逐步降低，且近日转债、新股等申购对资金亦有一定抽离，场内机构需求多集中在短期资金，而长期品种则供大于求，供需结构性失衡现象仍明显。

“今天比昨天还要紧点吧，早上满市场都在借隔夜，七天的需求也不少，机构缺口多在短期资金，供给却是长的偏多，“上海一银行交易员称，资金结构还是不平衡。

他并解释，本来缴准影响还未完全消除，又有可转债和新股发行等对资金面的干扰，短期资金有点紧张也算正常；资金面估计整体问题不大，虽然中下旬将有月中缴税的影响，但料等15日将有部分存款准备金退还，可能会对资金面有一定对冲。

东方电气 40亿元人民币可转债将于7月10日开始网上、网下申购;另外，明日还将有北特股份的新股发行。

“主要应该是缴准的余威还在，过了这一阵子就好了，“华南另一银行交易员表示，“我觉得明天公开市场正回购央行可能还会再缩一点量。”

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

北京时间12:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3636 3.2806 +8.30

七天 3.7515 3.5574 +19.41

14天 4.0403 3.8062 +23.41

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.0200 1.9700 +305.00

七天 4.7650 3.4000 +136.50

14天 4.3000 3.7050 +59.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4000 3.2600 +14.00

七天 3.8000 3.6000 +20.00

14天 4.0300 3.8100 +22.00

Shibor

其中:隔夜 3.3510 3.2530 +9.80

七天 3.7360 3.5200 +21.60

三个月 4.7490 4.7500 -0.10

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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