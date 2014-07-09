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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 12:49 BJT

重发- 中国新债：中国联通下周一将簿记建档发行100亿元短融，期限一年

(重发以修改标题的错别字)

路透北京7月9日 - 中国联合网络通信有限公司周三公告称，将于下周一(14日)在银行间市场簿记建档发行100亿元人民币短期融资券，期限一年。

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国联通 150 100 12 7/14簿记建档 光大银行 AAA 7/15 7/16

工商银行

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(完)

参看详情,可点选上海清算所网站 here (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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