投行观点：大和对香港经济看法负面，因利率上升及对中国信贷风险而非占中

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港7月9日 - 再有投行就可能发生的＂占领中环＂事件对香港的影响发表报告，大和总研指出，过去多年来香港亦曾发生一些大型的公众示威活动，但鲜有出现暴力和混乱情况，指＂占中＂会对香港带来毁灭性后果太夸张。
该行表示，对香港经济持负面看法，并非因为占中而是其他原因，包括香港涉及对中国的信贷风险，以及美联储政策正常化对本地经济带来的压力。此外，司法独立可能受到侵蚀将会是另一个主要关注点。
大和对香港2014年和2015年的本地生产总值（GDP）增长预测分别为2%和1.8%，即使今年稍后发生占中，也看不到有修订预测的需要。
报告称，除了1967年因当时社会情况恶劣且贪污严重而发生一场严重暴动外，香港过去多年来的大型公众示威活动均鲜有出现暴力场面。
＂占领中环＂由＂让爱与和平占领中环＂运动（和平占中）发起，目标是争取香港2017年普选行政长官，选举制度须符合国际社会对普及和平等的选举要求等，假如政府提出不符合国际普选标准的选举方案，有关方面将进行＂占领中环＂，藉此瘫痪香港的金融中心，向当局施加政治压力。
和平占中运动于6月20-29日发起非官方的全民公投就三个民间建议的2017年普选行政长官方案进行投票，有近80万名香港市民参与投票。香港政府表示，这项投票并没有法律效力，并重申在考虑政改建议时，必须依法办事，对于社会人士提出的＂公民提名＂建议，在法律上、政治上及实际操作上都难以得到落实。
大和表示，对于香港和北京方面在最后关头能就普选方案取得共识仍抱希望，但即使未有共识，而＂占领中环＂事件一旦发生的话会导致毁灭性后果的说法是过于夸张。
汇丰此前亦发表报告，将港股的投资评级降至＂减持＂，因担忧倘出现＂占领中环＂行动，将可能影响香港与中国内地的关系，并损害经济， 引起市场上极大回响。其后该行再发表一份更详细的报告，补充下调港股评及的原因亦包括关注到香港住宅楼价转弱，访港内地旅客减少，以及美国可能加息等因素。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。