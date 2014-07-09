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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 12:59 BJT

日本债市：指标10年期公债收益率跌至0.550%下方的15个月低位

路透东京7月9日 - 日本指标10年期公债收益率(殖利率)周三跌至15个月低位。日本股市下跌，隔夜美国公债上涨。

10年期日本公债收益率 跌0.5基点至0.545%，为2013年4月以来最低水平。

自日本央行去年4月推出大规模货币宽松措施以来，该收益率就持续稳步下降。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张涛；审校 张若琪)
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