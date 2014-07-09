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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 13:03 BJT

香港股市：早盘跟随美股下滑，腾讯领跌

午盘时，恒生指数 跌1.2%，至23,248.43点，先前四个交易日的收盘涨跌幅皆不到0.1%。恒生国企指数 跌1.1%。

“美股在财报季之前出现一些卖压。这股气氛扩散到港股，”丰盛金融资产管理董事黄国英称。

周三下跌使恒生指数明显脱离七个月高点，但黄国英表示，这只是对过度上涨的修正。

腾讯挫跌2.6%，为5月29日以来单日最大跌幅。汇丰控股 跌1.1%。

绿叶制药 逆势上涨，首日挂牌飙升11.3%。(完)
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