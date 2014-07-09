《SAFT专栏》如果市场押对了，怎么办？

**中性政策**

问题的争论焦点在于美联储制定的“中性”政策利率，意指适当的联邦基金利率水平，既不会刺激成长，也不会打压成长和通胀。

实际很可能发生的情形是，我们依赖举新债来刺激经济成长的做法，让我们在新增借贷和利率下滑后的收益减少。由于经济对于升息相当敏感，因此需要比25年前所谓的常态水平还要更低的利率，才能维持平衡。

尽管央行官员预期在经济恢复常态后，联邦基金利率将回升至1.75%，但我们实际能承受的利率水准可能更接近零。

金融市场试图为证券的未来收入流定价，例如贷款或债券的利率、或者预期的股票股息和资本利得。而这在一定程度上是受到当前的利率以及对于未来利率水准的预期所牵引。预期的未来利率越高，未来现金流的价值就越低，反之亦然。

因此，一如葛罗斯所言，当前的估值和债券价格可能更为合理，这是那些思维停留在1980年代和1990年代初期的人们无法理解的。

经济成长不会加速，美联储在短时间内也无法将利率回调至历史正常水准。即便未来谈不上会有很大的升值空间，但当前的股票和债券价格看来相当合理。

就算你能接受这项“新常态”理论，仍会存在很大的疑问。首先就是经济的高杠杆程度令其容易受到各方面的冲击。低成长加低利率的环境一旦转为负成长加低利率，股票价格及其风险就会显得格外高。