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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 13:35 BJT

全球金属：智利Codelco取消部分下半年对中国的精炼铜供应--消息人士

路透香港7月9日 - 三位消息人士称，智利国有铜公司Codelco 已要求中国的某些精炼铜买家取消原定于今年下半年交付的货物，因该公司减少加工一处新矿的矿石。

Codelco亦是全球最大的铜生产商，一位熟悉该公司运作的消息人士称，有可能总共取消约1万吨精炼铜的发货。

这大约相当于Codelco今年对中国合同发货量的3%。中国是Codelco的最大客户，也是全球最大的铜消费国。

消息人士称，Codelco迄今已取消发运逾7,000吨精炼铜。该消息人士要求匿名，因其未被授权对媒体发言。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)
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