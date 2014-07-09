香港个股：周大福2014/15年度首季同店销售按年跌四成

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港7月9日 - 香港珠宝集团周大福 周三公布，2014/15财政年度首季度同店销售按年减少40%，零售值同比亦下滑32%，因对上年度同期金价急跌后黄金产品销售大幅增长而录得极高基数影响。
公司的声明称，按地区，今年4-6月的一季度中国大陆同店销售减少28%，港澳地区减幅更达50%，整体表现下滑。
首季度周大福的整体零售值同比减少32%，其中大陆地区同比减少24%，港澳地区减少43%；主要因中国业务受去年同期基数影响相对低于香港、澳门及其他亚洲市场。
香港5月零售销售货值及销售货量按年分别下跌4.1%和4.7%，连续第四个月下降，持续受到访港旅客在珠宝、钟表等高价品的消费减少影响。其中珠宝镶嵌首饰与黄金产品分别占总零售值28%和50%。
截至6月底，周大福净增46个零售点，集团零售点总数增加至2,123间。
周大福今天收低0.67%，收报11.84港元，今年迄今为止该股涨幅2.4%，同期恒生指数 跌约0.6%。（完） (发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。