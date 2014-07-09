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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 17:34 BJT

香港个股：周大福2014/15年度首季同店销售按年跌四成

路透香港7月9日 - 香港珠宝集团周大福 周三公布，2014/15财政年度首季度同店销售按年减少40%，零售值同比亦下滑32%，因对上年度同期金价急跌后黄金产品销售大幅增长而录得极高基数影响。

公司的声明称，按地区，今年4-6月的一季度中国大陆同店销售减少28%，港澳地区减幅更达50%，整体表现下滑。

首季度周大福的整体零售值同比减少32%，其中大陆地区同比减少24%，港澳地区减少43%；主要因中国业务受去年同期基数影响相对低于香港、澳门及其他亚洲市场。

香港5月零售销售货值及销售货量按年分别下跌4.1%和4.7%，连续第四个月下降，持续受到访港旅客在珠宝、钟表等高价品的消费减少影响。其中珠宝镶嵌首饰与黄金产品分别占总零售值28%和50%。

截至6月底，周大福净增46个零售点，集团零售点总数增加至2,123间。

周大福今天收低0.67%，收报11.84港元，今年迄今为止该股涨幅2.4%，同期恒生指数 跌约0.6%。（完） (发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
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