《全球汇市》新西兰元守在三年高点附近，市场等待美联储会议记录

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
新西兰元升越近日交投区间0.8714-0.8795，此前惠誉将新西兰的评等展望从稳定上调至正面，称因该国财政整固取得进展。
“就短期及中期而言，这明确利好新西兰元，”道明证券(TD Securities)亚太区研究主管Annette Beacher表示。
“展望上调至正面并不一定保证信贷评级会调升为AA+，但机率明显增加。”
新西兰元一直受到利差优势的支撑。新西兰央行本月稍后料将再次加息25个基点，这种利差优势势必会进一步扩大。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3617 1.3611 +0.04 -0.93 1.3745
美元/日圆 101.60 101.57 +0.03 -3.51 105.30
欧元/日圆 138.34 138.26 +0.06 -4.42 144.73
美元/瑞郎 0.8926 0.8928 -0.02 -0.02 0.8928
英镑/美元 1.7132 1.7130 +0.01 +3.48 1.6556
美元/加元 1.0677 1.0676 +0.01 +0.54 1.0620
澳元/美元 0.9395 0.9398 -0.03 +5.41 0.8913
新西兰元/美元 0.8795 0.8784 +0.13 +7.18 0.8206
澳元/日圆 95.450 95.460 -0.01 +1.70 93.850
新西兰元/日圆 89.360 89.230 +0.15 +3.41 86.410
英镑/日圆 174.05 173.99 +0.03 -0.16 174.33
澳元/新西兰元 1.0675 1.0690 -0.14 -1.59 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云/石冠兰/龚芳/张若琪 审校 张涛/李春喜/李婷仪)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。