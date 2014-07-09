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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 13:37 BJT

《全球汇市》新西兰元守在三年高点附近，市场等待美联储会议记录

新西兰元升越近日交投区间0.8714-0.8795，此前惠誉将新西兰的评等展望从稳定上调至正面，称因该国财政整固取得进展。

“就短期及中期而言，这明确利好新西兰元，”道明证券(TD Securities)亚太区研究主管Annette Beacher表示。

“展望上调至正面并不一定保证信贷评级会调升为AA+，但机率明显增加。”

新西兰元一直受到利差优势的支撑。新西兰央行本月稍后料将再次加息25个基点，这种利差优势势必会进一步扩大。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3617 1.3611 +0.04 -0.93 1.3745

美元/日圆 101.60 101.57 +0.03 -3.51 105.30

欧元/日圆 138.34 138.26 +0.06 -4.42 144.73

美元/瑞郎 0.8926 0.8928 -0.02 -0.02 0.8928

英镑/美元 1.7132 1.7130 +0.01 +3.48 1.6556

美元/加元 1.0677 1.0676 +0.01 +0.54 1.0620

澳元/美元 0.9395 0.9398 -0.03 +5.41 0.8913

新西兰元/美元 0.8795 0.8784 +0.13 +7.18 0.8206

澳元/日圆 95.450 95.460 -0.01 +1.70 93.850

新西兰元/日圆 89.360 89.230 +0.15 +3.41 86.410

英镑/日圆 174.05 173.99 +0.03 -0.16 174.33

澳元/新西兰元 1.0675 1.0690 -0.14 -1.59 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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