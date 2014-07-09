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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 14:01 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲股市偏软，但汇市波动不大

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* 欧元/日圆涨0.09%，欧元/美元微升0.04%，新西兰元/美元上涨0.13%，美元/日圆升0.05%

* 美元/印尼卢比下跌0.64%，美元/印度卢比涨0.08%，美元/离岸人民币跌0.06%，美元/马币(林吉特)升0.05%

* 日股日经指数尾盘跌0.19%，中国沪综指午盘中跌0.46%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫0.82%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.5667%

* 美国总统奥巴马表示，美国致力于建设对华关系“新模式”，包括双方进行合作以及以建设性的方式处理分歧

* 印尼今日投票选举新总统。(完)

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