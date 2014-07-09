《中国债市每日综述》现券波动有限IRS小升，CPI涨幅略低于预期但影响不大

* 现券波动有限，CPI涨幅略低于预期影响不大

* 因流动性收紧利率互换小幅走升

* 机构更为关注季度GDP和月度经济金融数据

路透北京7月9日 - 中国银行间现券市场周三波动有限；交易员表示，今日公布的6月CPI涨幅略低于预期，但对市场影响有限，相对而言，当前机构预期二季度国内经济在政策扶助下或有好转迹象，所以对季度GDP和月度经济金融数据更为关注。

虽然月初例行缴准日已过，不过其对资金面的扰动尚未消散，因流动性收紧利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三小幅走升，幅度约2-3个基点(bp)。

”最近这两天现券都没有太大变化，没有明确信号释放之前，大家青睐观望，交易户偏向做一些短融之类的短债。“华中一券商交易员称。

一银行交易员指出，”现在主要问题不是在CPI上，还是要看6月新增信贷、还有二季度GDP这些数据，大家预期经济短期可能转好，但需要数据印证预期，然后给市场一个方向。“

中国6月通胀保持温和且明显低于3.5%的全年控制目标；而持续微刺激措施已改善工业领域状况，工业品出厂价格指数（PPI）同比跌幅连续第三个月收窄并为26个月以来最小。

国家统计局将于下周三(16日)召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。

剩余期限约2.7506年的国开行固息债140205券最新报价对应收益率 为5.17%/5.08%，上日尾盘为5.15%/5.08%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报93.650元人民币，较上日结算价下跌0.042元，或0.04%。

**资金供需结构失衡仍明显**

中国银行间市场周三主要回购加权利率 涨势不改。交易员表示，例行缴准余波未了，外汇占款等对流动性补充效应逐步降低，且近日转债、新股等申购对资金亦有一定抽离，场内机构需求多集中在短期资金，而长期品种则供大于求，供需结构性失衡现象仍明显。

“今天比昨天还要紧点吧，早上满市场都在借隔夜，七天的需求也不少，机构缺口多在短期资金，供给却是长的偏多，“上海一银行交易员称，资金结构还是不平衡。

他并解释，本来缴准影响还未完全消除，又有可转债和新股发行等对资金面的干扰，短期资金有点紧张也算正常；资金面估计整体问题不大，虽然中下旬将有月中缴税的影响，但料等15日将有部分存款准备金退还，可能会对资金面有一定对冲。

东方电气 40亿元人民币可转债将于7月10日开始网上、网下申购;另外，明日还将有北特股份的新股发行。

“主要应该是缴准的余威还在，过了这一阵子就好了，“华南另一银行交易员表示，“我觉得明天公开市场正回购央行可能还会再缩一点量。”

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,267.65亿元，较上日的10,011.17亿元回落；其中，今日隔夜品种成交6,438.70亿元，上日为7,238.20亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3804 3.2806 +9.98 6,438.70

七天 3.7681 3.5574 +21.07 1,985.78

14天 4.0533 3.8062 +24.71 578.28

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.4900 1.9700 +152.00 2,592.20

七天 4.8800 3.4000 +148.00 356.06

14天 4.4100 3.7050 +70.50 27.76

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4000 3.2600 +14.00 --

七天 3.8000 3.6000 +20.00 --

14天 4.0300 3.8100 +22.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.3510 3.2530 +9.80 --

七天 3.7360 3.5200 +21.60 --

三个月 4.7490 4.7500 -0.10 --

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