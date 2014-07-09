台湾债市：五年公债殖利率下跌但幅度有限，观望明日20年新券上场

* 五年指标券跟随美债走多，但跌幅有限 * 观望明日20年新券上场 * 103/6明日区间料在1.61-1.64%，103/10则在1.22-1.25% 路透台北7月9日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周三连二日收跌，惟跌幅受限。 交易商指出，美债价格涨升虽带动多头气氛，但明日有20年期公债的首日发行前交易，市场筹码供给增加下， 台债交易气氛仍偏向保守。 交易商指出，五年公债103/10期下周二将标售，监于上次标售结果国库将截标利率后退，且近期市场气氛 仍差，此期公债标售结果各方仍然心存观望。此外，明日有20年新券103/11 期公债首日发行前交 易，下周一接着又有103/12期 的30年公债将上场交易，筹码新增较多，市场倾向保守。 〞台债的流动性差，信心不足，供给又多，现在种种因素偏向不利。〞一位民营银行业交易员说。 上一期的在6月底标售的五年期103/9公债 得标利率为1.20%，不但高于预期，也较上次同年 期公债标售得标利率1.08%走升12个基点。 明日首日发行前交易的20年新券103/11期，标售金额预定300亿台币，28日标售；下周一的30年公债103/1 2期将首日发行前交易，金额350亿台币，30日标售。 美国公债价格周二大涨，因在公司业绩期开锣前股市走低，且海外贸易数据引发对全球经济成长的担忧， 促使投资者买入公债。指标10年期公债收益率 尾盘报2.565%，较周一尾盘回落5个基点 **10年券流动性较差** 10年期公债103/6期方面，今日殖利率反逆向收升，走势与五年券迥异。 交易员表示，目前特定金融机构对10年期公债持券大多只进不出，但多被动承接，市场上流通筹码不多， 流动性也差。而市场也密切关注20年公债发行前交易后，是否带动10年公债殖利率走向。 交易员预估，明日的20年期公债103/11期殖利率开价料在2.10%附近，目前柜买中心交易处所的买价约挂 在2.08%。 一位证券商交易员说，若是20年券的殖利率成交在2.1%，则与目前10年券的利差约在47基点左右，也大致 落于今年10-20年券的利差40-55点的区间之内，大致合理。 另一位小型银行交易员则认为，月底在短期间之内将连续标售20及30年的公债，寿险业对长券能有多少支 持度，市场看法偏向保守，因此也对10年期公债观望。 交易商预估，明日10年公债103/6殖利率区间料在1.61-1.64%，五年公债103/10发行前交易殖利率则看在1 .22-1.25%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6 +0.25 1.6275 1.6215-1.6300 9.5 5 103/10 -0.30 1.2345 1.2100-1.2390 241.5 本周及下周全球重要经济事件与数据包括： 7/9(三)：美国抵押贷款市场指数及再融资指数；英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议；美国联邦公开 市场委员会(FOMC)发布6月会议记录。 7/10(四) ：韩国央行利率决定；中国6月进出口贸易数据；英国央行利率决定；美国一周初请失业金； 美国5月批发(趸售)库存及销售；美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济与货币政策发表演讲。 7/11(五)：德国6月CPI和HICP终值；法国5月经常账收支；加拿大6月失业率；美国联邦预算；美国第六 届落矶山经济峰会，发言者包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、亚特兰大联储银行总裁洛克哈特以及费城 联储银行总裁普洛瑟。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.6275 5 103/9 1.2400 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)