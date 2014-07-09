中国金属：青岛融资案使摩科瑞价值4,400万美元氧化铝被冻结--消息

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
消息人士称，摩科瑞在6月6日和13日向亚洲银团发出电子邮件说明情况。由于事态的敏感性，消息人士要求不具名。
消息人士向路透基点念出电邮内容。摩科瑞在邮件中称，在青岛港拥有氧化铝库存，价值约为4,400万美元。
根据贸易商和路透计算，按照现价，这相当于约13.5万吨氧化铝。
摩科瑞公关部门通过电子邮件表示，公司政策是不对进行中的法律事宜置评。
这些银行业消息人士所属的银团，曾在2013年11月向摩科瑞提供10亿美元贷款。
消息人士表示，2013年这笔贷款的再融资，料将在未来数月引起银行关注。
一位消息人士称，未来决定对大宗商品贸易公司的放贷时，青岛港的仓储丑闻将是考虑因素之一。
“如果以后的融资是由中国企业提出，青岛港的问题肯定会影响我们的决定，”一位消息人士称，“如果借款方为跨国公司，我们需要查看借款方在青岛港存放了多少大宗商品。”(完) (编译 李春喜/朱晓军；审校 蔡美珍)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。