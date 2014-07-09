《中国企业债发行日程表》--7月9日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *嵊州市投资 10 7 7/16簿记建档 -- AA- 7/17-7/23 国信证券 控股有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 喀什深喀 10 6 7/4簿记建档 7.08% AA 7/7-7/10 信达证券 投资发展 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 河北融投控股 15 7 7/7簿记建档 6.76% AA+ 7/8-7/10 国泰君安证券 集团 (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 钦州滨海新城 10 7 7/4簿记建档 6.99% AA 7/7-7/11 国海证券 置业集团 (第3-7年末每年偿还20%本金；以土地使用权提供担保) ========================================================================================= 淮南城市建设 18 7 7/8簿记建档 *6.79% AA 7/9-7/11 中信证券 投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 淄博城市资产 23 7 7/8簿记建档 6.45% AA+ 7/9-7/11 中投证券 运营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 江苏南通二建 7.5 7 7/9簿记建档 -- AA 7/10-7/16 东兴证券 集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/启东市城市投资经营中心提供担保) ========================================================================================= 新疆润盛投资 8 6 7/9簿记建档 上限7.80% AA 7/10-7/16 信达证券 发展有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 新疆哈密国资 10 7 7/11簿记建档 上限7.30% AA 7/14-7/16 国海证券 投资经营公司 5 7 上限7.60% (第3-7年末每年偿还20%本金，品种一发行人以国有土地使用权担保，品种二无担保) ========================================================================================= 重庆长寿经济 7 7 7/14簿记建档 上限7.95% AA 7/15-7/16 广州证券 技术开发区 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 台州市基础设施 18 7 7/10簿记建档 上限8.10% AA+ 7/11-7/17 新时代证券 建设投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 郑州高新国资 14 7 7/14簿记建档 -- AA 7/15-7/17 平安证券 经营有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 中原证券 ========================================================================================= 临沂未来科技 15 7 7/11簿记建档 -- AA 7/14-7/18 国信证券 城开发建设集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 兴化市城建 12 6 7/14簿记建档 上限7.80% AA 7/15-7/21 信达证券 投资有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 赤峰元宝山区 10 7 推迟发行 -- AA -- 国信证券 国资经营公司 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: 表示新增。(完) (整理 杨文纨；审校 康熙泽)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。