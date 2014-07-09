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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 18:00 BJT

《中国企业债发行日程表》--7月9日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )    

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日      年利率    主体评级  发行时间    主承销商
         (亿元人民币) (年)   (或招标日) 
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*嵊州市投资    10       7     7/16簿记建档     --         AA-    7/17-7/23   国信证券
控股有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)                          
            
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喀什深喀       10       6     7/4簿记建档     7.08%       AA     7/7-7/10    信达证券
投资发展     (第3-6年末每年偿还25%本金)
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河北融投控股   15       7     7/7簿记建档     6.76%       AA+    7/8-7/10    国泰君安证券
集团         (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)                              
                              
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钦州滨海新城   10       7     7/4簿记建档     6.99%       AA     7/7-7/11    国海证券
置业集团     (第3-7年末每年偿还20%本金；以土地使用权提供担保)
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淮南城市建设   18       7     7/8簿记建档    *6.79%       AA     7/9-7/11    中信证券
投资         (第3-7年末每年偿还20%本金)                                      国开证券           
                                                         
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淄博城市资产   23       7     7/8簿记建档     6.45%       AA+    7/9-7/11    中投证券
运营公司     (第3-7年末每年偿还20%本金)                                                         
                                               
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江苏南通二建    7.5     7     7/9簿记建档       --        AA     7/10-7/16   东兴证券
集团         (第3-7年末每年偿还20%本金/启东市城市投资经营中心提供担保)                          
                                                 
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新疆润盛投资    8       6     7/9簿记建档   上限7.80%     AA     7/10-7/16   信达证券
发展有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金)                                                         
                  
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新疆哈密国资   10       7    7/11簿记建档   上限7.30%     AA     7/14-7/16   国海证券
投资经营公司    5       7                   上限7.60%
             (第3-7年末每年偿还20%本金，品种一发行人以国有土地使用权担保，品种二无担保)
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重庆长寿经济    7       7    7/14簿记建档   上限7.95%     AA     7/15-7/16   广州证券
技术开发区   (第3-7年末每年偿还20%本金)                                                         
                        
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台州市基础设施 18       7    7/10簿记建档   上限8.10%     AA+    7/11-7/17   新时代证券
建设投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金)                                      国信证券
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郑州高新国资   14       7    7/14簿记建档      --         AA     7/15-7/17   平安证券
经营有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)                                      中原证券           
                            
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临沂未来科技   15       7    7/11簿记建档      --         AA     7/14-7/18   国信证券
城开发建设集团  (第3-7年末每年偿还20%本金)
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兴化市城建     12       6    7/14簿记建档   上限7.80%     AA     7/15-7/21   信达证券
投资有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金)                                      
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赤峰元宝山区   10       7       推迟发行        --        AA         --      国信证券
国资经营公司
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率     主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: 表示新增。(完) 


 (整理 杨文纨；审校 康熙泽)
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