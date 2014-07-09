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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 14:15 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收在平盘附近

路透首尔7月9日 - 韩国韩元兑美元 周三收报1,012.1，近持平周二国内收盘水准1,011.9。(完)

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