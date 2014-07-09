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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 14:19 BJT

《汇市简讯》美元/日圆大致尾随日本股市上扬，接近平盘

0604 GMT

* 日本股市日经指数开盘跳空下跌后回升，终场收在日高15,302.65点

* 美元/日圆自盘初低点101.44回升，在东京定盘前后均有进口商需求

* 美元/日圆下档一路挂有买单，但在101.20下方、101.00、100.80有停止单

* 卖单在101.75-101.75转换线、101.80一周转换线、和101.84的200日移动均线

* 美国10年期公债收益率在亚洲持稳，报2.568%，上日纽约盘收报2.56%。(完)

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