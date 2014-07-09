离岸人民币：烨辉子公司发台湾首档双挂牌宝岛债，三年期以5%定价--消息

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透台北7月9日 - 一名权威消息人士周三透露，台湾钢铁厂--烨辉 海外子公司Golden Developments Holdings将发行台湾首档双挂牌人民币计价宝岛/狮城债，三年期已以5%定价，发行总额为3亿元人民币。
该消息人士指出，由于台湾主管机关致力推动不同离岸市场间的共同发展，鼓励企业发行的人民币计价债券双挂牌，因而催生台湾首档双挂牌的人民币债券。
该债券将于7月16日在台湾柜买中心挂牌，7月17日在新加坡挂牌。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)