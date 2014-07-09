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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 15:33 BJT

离岸人民币：烨辉子公司发台湾首档双挂牌宝岛债，三年期以5%定价--消息

路透台北7月9日 - 一名权威消息人士周三透露，台湾钢铁厂--烨辉 海外子公司Golden Developments Holdings将发行台湾首档双挂牌人民币计价宝岛/狮城债，三年期已以5%定价，发行总额为3亿元人民币。

该消息人士指出，由于台湾主管机关致力推动不同离岸市场间的共同发展，鼓励企业发行的人民币计价债券双挂牌，因而催生台湾首档双挂牌的人民币债券。

该债券将于7月16日在台湾柜买中心挂牌，7月17日在新加坡挂牌。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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