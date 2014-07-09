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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 14:21 BJT

韩国股市：收低0.3%，录得近两周来最差单日表现

路透首尔7月9日 - 韩国股市周三录得近两周来最差单日表现，此前三星电子获利预估疲软令公司业绩前景蒙阴，促使离岸投资者停止买入韩股。

韩国综合股价指数 收跌0.3%至2,000.50点，为自6月27日以来最大单日百分比跌幅，尽管三星电子 因空头回补涨1%。

LG电子 大跌4.9%，因忧虑该公司4-6月营收情况。

离岸投资者终止此前连续九日买超韩股，出脱612亿韩元韩股。(完)
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