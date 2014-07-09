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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 14:44 BJT

更新版 1：全球金属：智利CODELCO取消部分下半年对中国的精炼铜供应--消息

**必和必拓亦要求延后交货**

消息人士称，不过不止Codelco一家面临交货问题。

据两位知情人士称，对一些中国买家来说，澳洲矿业巨擘必和必拓 亦提出要延迟交付原定在第三季发货的精铜。

一消息人士表示，受必和必拓将延迟交付2,000吨合约精铜的影响，其所在的公司可能需要进口现货铜，该批船货原定8月抵达上海。

交易商称，采购现货铜可能会推高现货升水，其已经较6月中的价位涨逾40%至较伦敦金属交易所(LME)现货铜每吨升水130-150美元。

必和必拓发言人称公司对商业安排上不予置评。(完)

(编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 田建华/艾茂林)
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