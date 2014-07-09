版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 14:38 BJT

中美关系：中国副总理汪洋表示将加快人民币汇率改革

路透北京7月9日 - 中国副总理汪洋周三表示，中国将加快人民币汇率机制改革，但在金融改革方面需要掌握适当的速度。

他是在北京举行的中美年度高层对话上做此番表示的。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐