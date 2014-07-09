基金观点：全球股市升势可能放缓，惟股票仍将跑赢其他资产类别--霸菱

路透香港7月9日 - 霸菱资产管理周三称，继续以较大比重投资于全球股票，但碍于市场估值表现强劲，今后升势可能相当缓慢，但预计仍将跑赢其他资产类别。

霸菱资产配置主管Percival Stanion表示，该行继续以较高比重投资于全球股票，虽然股市估值在过去18个月已经大幅度上涨，而鉴于企业盈利前景预计只会取得温和增长，按合理推断，股市应该不会再度急升。

“所以今后股市的升势可能会相当缓慢，但预计仍将跑赢其他资产类别。”他说。

霸菱认为，全球货币政策仍然对全球经济增长构成有力支持，并重点促进经济增长，在此环境下，股票有望继续成为投资组合的主要组成部分。即使美国及英国出现了最终会改变政策方向（如加息）的初期迹象，但央行言论中透露的信息仍然对经济增长构成有力支持，并对任何市场的过度反应而非常敏感，因此，霸菱认为这对股市投资者而言是一利好信号。

Stanion称，投资者对日本股市普遍仍然持十分审慎的态度，而霸菱认为该股市有望带来惊喜，因此继续以较高比重投资于日本股票，目前将总持仓的11.9%投资于日本股票。日股估值便宜且盈利增长预期受到良好支持，在日圆并未贬值的情况下，日本股市最近跑赢大市。

新兴市场方面，近年来市场的乐观情绪转为悲观，而霸菱预期其展望将有所好转。新兴市场的长远增长前景仍然优于西方国家，而目前其估值处于合理水平。

至于欧洲，霸菱认为德拉吉正成功将欧洲央行转型为远较此前更为务实的央行。欧洲央行正采取与新美国模式相类似的方式，持续与市场开展对话，只是通缩压力仍然较大，尤其是在欧洲外围国家方面。

预期联储局更偏向在2015年较晚的时候之前继续维持利率不变。然而，可能会出现一些事件迫使其提前采取行动。失业率的急剧下跌或通胀的攀升可能会促使央行提前加息，否则央行会冒信用明显下降的风险。

美国方面，寒冷的冬季天气令经济数据遭到较大扭曲，第一季度国内生产总值在期内下跌2.9%，但霸菱认为实际最终销售的相关趋势仍然接近3%。第二季度的滞后开支可能会短暂促进经济增长，随后在下半年可能会再度回落。尽管如此，对于任何主要经济体系而言，在本周期内取得2.5-3%的国内生产总值增长可能已经相当不错。

Stanion说，尽管认为经济复苏仍然是最有可能出现的情景，但亦不能排除出现其他结果的可能性。各国央行在与市场进行沟通方面可能会出错，破坏自己的信用。这必然会增加市场波动，甚至可能令货币市场不稳。