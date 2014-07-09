更新版 1-中美关系：两国应加快双边投资协定谈判，共同打击恐怖主义--习近平

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透北京7月9日 - 中国国家主席习近平周三表示，中国和美国双方应加快双边投资协定谈判，争取早日谈成一个高水平、双向平衡的双边投资协议；应善于管控矛盾和摩擦，坚持通过对话协商。
新华社援引习近平在中美战略与经济对话开幕式上的讲话称，中美应该深化两军对话，推进中美军事关系建设，并在双向和互利基础上加强对话合作，共同打击一切形式的恐怖主义。
“中美两国如何判断彼此战略意图，将直接影响双方采取什么样的政策、发展什么样的关系。不能在这个根本问题上犯错误，否则就会一错皆错。”习近平说，中美两国利益深度交融，历史和现实都表明，中美两国合则两利，斗则俱伤。
他并称，双方应该坚持从大处着眼，把握构建新型大国关系总目标，认清两国共同利益远远大于分歧.
同时，双方应该相互尊重、平等相待，尊重彼此主权和领土完整，尊重彼此对发展道路的选择，不把自己的意志和模式强加于对方；应该善于管控矛盾和摩擦，坚持通过对话协商、以建设性方式增进理解、扩大共识。
目前中美两国经济总量占世界三分之一、人口占世界四分之一、贸易总量占世界五分之一。中美建交35年来，双边贸易额增长了200多倍，去年达到5,200多亿美元。双向投资存量已经超过1,000亿美元。
美国总统奥巴马稍早亦在一份声明中表示，美国致力于建设对华关系“新模式”，包括双方进行合作以及以建设性的方式处理分歧。
“美国欢迎一个稳定、和平和繁荣的中国。”奥巴马在声明中称。
第六轮中美战略与经济对话和第五轮中美人文交流高层磋商于7月9日至10日在北京举行。中国财政部副部长朱光耀此前对记者表示，两国届时将讨论人民币汇率以及美国货币政策对于全球的影响。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。