更正-欧元汇率：欧元汇价并未过强--欧洲央行管委柯恩

(更正：因译文有误，标题及内文第一段应为欧洲央行"管委会"委员柯恩，而非"执委会")

路透布鲁塞尔7月9日 - 欧洲央行管委会委员柯恩(Luc Coene)周三在报纸刊登的访谈中指出，欧元汇价并未过强，欧洲央行不应逾矩影响汇率。

“说欧元汇价很强是不对的。我们必须记得，就在金融危机爆发前，欧元还上看1.60美元，”柯恩对比利时报纸Le Soir表示。

柯恩补充道，把欧元和瑞郎相比是危险的，在瑞郎市场规模要小得多的情况下，瑞士央行曾进场干预压低汇价。

”欧元市场如此巨大，你得耗费可观的金融资源，得到的结果却相当难测，”他说。

柯恩指出，欧洲央行的本份是控制利率及通胀，任何对汇率所产生的影响都不应有针对性。