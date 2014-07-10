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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 10:02 BJT

中国数据：6月出口同比增长7.2%，进口同比增长5.5%--海关

路透北京7月10日 - 中国海关周四公布，6月出口同比增长7.2%，进口同比增长5.5%。
路透调查预估中值分别为增长10.6%和5.8%。
    
    海关数据并显示，6月贸易顺差316亿美元，路透预估为顺差350亿美元。
    
    上半年来看，中国进出口总值2.02万亿美元，同比增长1.2%；其中出口增长0.9%，进口
增长1.5%，贸易顺差收窄4.4%至1,028.6亿美元。
   
    以下为6月贸易数据详情：
      指标       6月实际   预估中    预估区间    上月   上年同
                 值          值                           期
    出口(%)        7.2      10.6    +7.0~+17.6    7.0    -3.1
    进口(%)        5.5       5.8    -0.5~+10.3   -1.6    -0.7
 贸易顺差(亿美     316       350      290~450    359.2   271.3
      元)                                               
 
    浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）
    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完）

 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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