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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 09:10 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.68%，上日加权利率3.7681%

路透上海7月10日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.68%，上日该期限加权平均利率为3.7681%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.68% 3.77% 3.7681%

周三，银行间市场质押式回购总成交金额9,267.65亿元人民币，较上日的10,011.17亿元回落；其中，隔夜品种成交6,438.70亿元，上日为7,238.20亿元。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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