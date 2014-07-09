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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 14:50 BJT

国际油市：布兰特原油接近一个月低点，供应疑虑略缓和

美国原油期货 升0.08美元至每桶103.48美元，周二收盘后创下2009年以来最长连跌记录。

布兰特较美国原油升水CL-LCO1=R处于近一月最窄水平附近。

利比亚国有公司National Oil Corp周二称，在抗议者结束四个月的罢工后，该国产能34万桶/日的El Sharara油田重新开工，此举可能令该国当前较低的原油产量翻倍。

投资者正关注本周稍晚出炉的美国原油库存和中国贸易数据，寻找关于两大原油消费国需求状况的线索。

美国石油协会(API)周二公布，美国7月4日止当周原油库存减少170万桶，分析师预期为减少220万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/朱晓军；审校 田建华/石冠兰)
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