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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 15:09 BJT

欧洲经济：应该切实遵守现行预算该规--ECB执委科尔

路透雅典7月9日 - 欧洲央行执委科尔表示，良好的财政政策对于欧元区国家摆脱债务负担来说是至关重要的，而对于现有的预算法规，应该是切实遵守而不是滥用其弹性以至于令其失去可信度。

科尔表示：“新的增长将不会由新负债带来。相反，良好的财政政策才是摆脱债务重负的根本。”

“因此，应该遵守现行的法规，而不应该滥用到失去可信度的程度，”他并表示，

科尔认为欧洲经济正在经历“温和复苏”，并称“增长仅是恢复缓慢的步伐。”

他还强调不应该存在自满情绪，敦促欧元区政府加快结构性改革。(完)

(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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