中国股市：沪综指收挫1.2%创近三周最大单日跌幅，新股走势现分化

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透北京7月9日 - 中国股市沪综指周三放量收挫1.2%创近三周最大单日跌幅。今日公布6月份物价数据显示通胀温和偏低但需求改善有限，而新股在连续涨停之后走势现分化，卖压开始显现，午后大盘加速下行。分析师指出，经济数据显示经济增长仍有隐忧，中小市值个股套现压力加大，导致大盘出现调整。
沪综指 收报2,038.612点，跌25.409点或1.23%，此前最大单日跌幅为6月19日的1.55%；上证A股今日成交971亿元人民币，上交易日为815亿元。
“今天市场调整有两个因素，第一就是数据实际上并不好，第二是最高层开始强调改革，改革对市场来说短期是有阵痛的。”湘财证券策略分析师助朱礼旭称。
他并表示，数据整体上对市场影响偏负面，PPI降幅虽因翘尾因素有所收窄，但环比仍在下降，显示工业生产领域还是较为低迷。
中国6月通胀保持温和且明显低于3.5%的全年控制目标；而持续微刺激措施已改善工业领域状况，工业品出厂价格指数（PPI）同比跌幅连续第三个月收窄并为26个月以来最小。
中国国家主席习近平周二强调，要加快转变经济发展方式，加快调整经济结构，推动使市场在资源配置中起决定性作用，遵循经济规律科学发展，遵循自然规律可持续发展。
今日9只最近上市的新股走势出现明显分化，部分个股高位放量震荡，卖压有所放大。朱礼旭指出，目前市场对新股炒作更注重基本面情况，新股经过上市集体暴炒后必然出现分化行情。
莎普爱思 、富邦股份 、飞天诚信 、一心堂 涨停报收，今世缘 、依顿电子 分别收跌7.74%和5.27%。
沪深300指数 收报2,148.710点，跌1.46%；沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,134.6点，跌1.44%，成交534,962手。（完）
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)