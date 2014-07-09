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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 14:54 BJT

澳洲股市：收低逾1%连三日下跌，绩优股承压

路透悉尼7月9日 - 澳洲股市周三下跌1.06%，进一步从本周稍早的一个月高点回落；隔夜美股下跌后，此间大型股也下挫。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收低58.44点至5,452.5点，连续三个交易日下跌。该指标股指周二下滑0.2%。(完)

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