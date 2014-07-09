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市场报道 | 2014年 7月 9日 星期三 15:05 BJT

《汇市简讯》欧洲央行官员谈话拉抬欧元/美元

0632 GMT

* 欧元/美元上涨，此前欧洲央行委员柯恩表示，欧元汇价并未过强

* 1.3630-40有宏观卖盘，200小时移动平均在1.3633

* 美国公债收益率明显进一步下滑，10年期公债收益率报2.56%

* 美债与德债利差缩窄，10年券利差报134个基点，两年券利差49个基点

* 尽管利差仍偏高，但利差缩窄可能带动欧元/美元空头平仓。(完)

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