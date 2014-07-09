《路透晚报》--7月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国通胀温和偏低需求改善有限，定向微刺激再发力可期

中国6月通胀保持温和且明显低于3.5%的全年控制目标；而持续微刺激措施已改善工业领域状况，PPI同比跌幅连续第三个月收窄并为26个月以来最小。今年上半年CPI和PPI分别上涨2.3%和下降1.8%，低物价是当前需求偏弱的反映，但也为继续实施较宽松的财政和货币政策提供空间。

--中美关系：两国应加快双边投资协定谈判，共同打击恐怖主义--习近平

中国国家主席习近平周三表示，中国和美国双方应加快双边投资协定谈判，争取早日谈成一个高水平、双向平衡的双边投资协议；应善于管控矛盾和摩擦，坚持通过对话协商。

--中国金融：美国财政部长称，人民币汇率由市场决定是至关重要

美国财政部长杰克卢周三表示，对于中国而言，人民币汇率由市场决定是至关重要。他说，“我们支持中国让市场在经济中扮演更重要角色的各种努力，并扩大仰赖家庭消费以带动中国经济成长；人民币汇率朝着由市场决定方向发展将至关重要。”

--《中国数据观测》二季度GDP增速料持稳于7.4%，略低于全年目标

路透综合21家机构预测中值结果显示，中国二季度GDP同比增速可能持平于一季度的7.4 %，略低于年初政府设定的7.5%全年增长目标。二季度经济总体趋稳，而下半年随着稳增长 政策效果的进一步显现、外部需求的好转以及经济发展内生动力的逐渐增强，未来经济将“ 稳”字当头。

--中国房地产：棚户区改造将加大政府回购比例，不同类型分类改造--报载

棚户区改造在未来中国房地产发展中的地位将进一步凸显。中国证券报周三引述权威人士称，政府回购比例加大、不同类型棚户区分类改造，将可能成为未来棚改工作的重要指导思想。

--中国房地产：房产税出台还需两三年，对楼市影响不确定--财政部专家

中国财政部财政科学研究所副所长刘尚希表示，房产税改革是立法先行，需经历一个复杂过程，房产税至少要等两三年之后才能推出，理论上会影响房价，但影响程度不确定。

--两岸经贸：8月将召开两岸第六次经贸合作会议，经贸协商持续

中国商务部副部长高燕周二称，大陆并没有因两岸服务贸易协议及监督条例卡关，暂停货贸协议谈判进度，并考虑8月召开第六次两岸经贸合作会议，希望台湾相关单位能赶紧排行程到大陆磋商开会时间。

【金融】

--中国央行：发文规范同业结算账户，直指银行分支同业乱象

为规范同业结算账户，近日，中国央行下发了规范银行业同业银行结算账户的通知（简称178号文），明确银行同业业务必须经总行授权且将同业结算账户分结算类和投融资两大类。

--中国金融：信托资产近八成投向实体经济，行业规模盈利增速趋缓--信托业协会

中国信托业协会专职副会长王丽娟日前表示，2013年信托业总资产规模的78.27%投向实体经济领域；信托行业规模和盈利增速均开始呈现趋缓态势。

--香港金融：证监会对平安证券内部监控缺失予以谴责，并罚款600万港元

香港证监会周三称，中国平安旗下香港业务分支--中国平安证券（香港）有限公司因犯有严重内部监控缺失及其他事项，对其作出谴责及罚款600万港元。

【固定收益】

--中国货币市场：主要回购利率涨势不改，资金供需结构性失衡仍明显

中国银行间市场周三主要回购加权利率涨势不改。交易员表示，例行缴准余波未了，外汇占款等对流动性补充效应逐步降低，且近日转债、新股等申购对资金亦有一定抽离，场内机构需求多集中在短期资金，而长期品种则供大于求，供需结构性失衡现象仍明显。

--中国债市动态：现券走势仍乏力，CPI数据影响有限但资金偏紧抑制人气

中国银行间市场周三早盘现券收益率稳中略涨，IRS亦小幅上行；6月CPI涨幅较预期稍低，不过对市场影响有限，而今日资金面有进一步收紧迹象，加之一年国债中标利率偏高，均令市场人气受抑。

--中国债市：资金面趋紧IRS小幅走升，基本面仍需更多数据指引

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周三小幅走升，因资金面逐步收紧；最新公布的6月物价数据偏弱，显示经济回暖势头仍犹豫，但对市场影响暂有限，基本面仍需下周公布的二季度GDP等数据给出更多指引。

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

--新债招标：中国一年国债利率偏高，绝对收益低且不考核推高投标中枢

中国财政部周三招标发行的一年期固息国债中标利率3.54%，高于预期。早间资金面略显紧，由于一年期国债绝对收益偏低，且不参与考核，带动机构整体投标中枢上移，中资银行需求偏淡，主要是外资行和财务公司类机构需求支撑。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘跳涨创三个月新高，政治示好味浓但偏稳预期未变

中国人民币兑美元周三跳空高开并突破6.2元关口后窄幅振荡，盘间创三个月新高。中间价高开61个点子，升值信号明显，不过市场供求较为均衡，偏平稳的预期也并未发生明显变化，加之周四发布6月外贸数据前操作较为谨慎，都使汇价高开后相对持稳。

--《焦点》跨境支付系统首秀料推迟，人民币全球化努力遇阻

中国力争让人民币成为一种成熟的全球货币，这一努力近期遇到阻碍，由于政策和技术方面的双重原因，人民币跨境支付系统(CIPS)的首秀看来肯定要推迟。CIPS原定在今年稍晚首次亮相，但银行业人士表示，可能要到2016年才能准备就绪。

--离岸人民币：中国建行发放天津生态城新政下首批跨境人民币贷款

中国央行甫批准天津生态城与新加坡银行机构开展跨境人民币创新业务试点，中国建设银行新加坡分行与天津分行即已联动，于周三向天津生态城投资开发有限公司发放了首笔5,000万元跨境人民币贷款，这标志着人民币跨境流动渠道进一步拓展。

--离岸人民币：烨辉子公司发台湾首档双挂牌宝岛债，三年期以5%定价--消息

一名权威消息人士周三透露，台湾钢铁厂--烨辉海外子公司Golden Developments Holdings将发行台湾首档双挂牌人民币计价宝岛/狮城债，三年期已以5%定价，发行总额为3亿元人民币。

--离岸人民币：中银巴黎分行两年债以3.35%、五年债以3.85%定价

根据销售文件，按市值计中国第四大银行--中国银行巴黎分行的两年及五年人民币债券于周二晚间定价，票息分别为3.35%及3.85%，位于最终指导利率区间低档。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫1.2%创近三周最大单日跌幅，新股走势现分化

中国股市沪综指周三放量收挫1.2%创近三周最大单日跌幅。今日公布6月份物价数据显示通胀温和偏低但需求改善有限，而新股在连续涨停之后走势现分化，卖压开始显现，午后大盘加速下行。分析师指出，经济数据显示经济增长仍有隐忧，中小市值个股套现压力加大，导致大盘出现调整。

--香港股市：恒生指数收低1.6%创两周半以来最大单日跌幅，腾讯重挫

香港股市恒生指数周三收跌，创两周半以来最大跌幅，受美国及中国内地股市颓势打压，腾讯成为最大拖累。全面卖盘推动恒生指数下跌1.6%至23,176.07点。

--《财经洞察》中国新股发行新政的背后：让利于民和变相托市

低于1%的中签率、上市后暴炒至少翻倍，中国本轮新股发行制度改革的成效并不出市场意料，而有关举措更多的让利于散户以及促使部分机构增持二级市场筹码，间接达到了维稳市况的目的，亦暂时获得市场各方的认同，令首批新股发行上市尚算顺利。

--中国金属：青岛融资案使摩科瑞价值4,400万美元氧化铝被冻结--消息

据四位直接了解情况的银行消息人士称，瑞士能源贸易商摩科瑞(Mercuria)有价值约4,400万美元的氧化铝被冻结在青岛港。中国当局正在调查青岛港一起疑似大宗商品融资诈骗案。

--中国证券：中证百度共推"百发100指数"，为首只互联网金融数据产品--报载

中国证券报周三报导，中证指数公司、百度和广发基金日前宣布联合推出中证百度百发策略100指数，为国内首个真正利用大数据技术开发的互联网金融指数，大数据首次嵌入了传统金融的投资策略开发，成为互联网金融向纵深发展的创新标杆，而广发基金等金融机构也将陆续申报推出相关理财应用产品。

--中国汽车：6月汽车销量同比增长5.2%，其中商用车下滑近20%--中汽协