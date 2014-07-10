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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 10:09 BJT

中国贸易：上半年原油进口增长一成至1.5亿吨，铁矿石进口增长19%--海关

路透北京7月10日 - 中国海关总署周四称，中国上半年进口原油1.5亿吨，增长10.2%，同期进口铁矿石4.6亿吨，增长19.1%。

刊登在海关总署网站的新闻稿称，中国上半年进口煤1.6亿吨，增长0.9%，同期进口铜252万吨，增长25.9%。

同期中国进口大豆3,420.7万吨，增长24.4%（完） (发稿 李然；撰写 李文科； 审校 曾祥进)
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