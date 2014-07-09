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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 15:08 BJT

表格：韩国公债和公债期货周三收盘价

路透7月9日 - 以下为韩国债市周三收盘价：

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 106.67 106.55

10年期公债收益率 3.153% 3.159%

五年期公债收益率 2.838% 2.860%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 王洋)
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