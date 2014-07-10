《香港报摘》--其他报纸重要消息7月10日

* 明报：

--在内地网购服务日益蓬勃之际，嘉里物流 执董刘健培表示，嘉里在内地将专注发展综合物流业，主要以B2B为主。集团有替一些网购平台提供仓存物流服务，但更多是替大型客户的网购服务作物流配送。 * 星岛日报：

--和记电讯 旗下3香港上周低调取消低速无限数据用量月费计画，巧合的是，香港电讯 本周一宣布完成并购CSL，同样调升月费，流动电话加价潮已经无声无息掩至。同受用户欢迎的数码通 低速无限任用数据月费计画，则暂无意跟随取消。 * 苹果日报：

--由利丰 以实物分派形式分拆出来的利标 昨日挂牌，利标行政总裁乐裕民（Bruce Rockowitz）表示，上半年美国零售市场受天气欠佳影响，表现疲弱，但近日市场气氛已见好转，估计下半年表现会较理想。 * 东方日报：

--租盘需求向上，入伙盘连录租务成交。鰂鱼涌MOUNT PARKER RESIDENCES刚有低层户，连车位以实用尺租达57港元租出，料创屋苑新高。 * 文汇报：

--信安信托（亚洲）昨日宣布，由7月1日起，信安强积金计划800系列的成分基金──信安香港股票基金I类单位于成分基金层面的基金管理费，将会由每年的1.75%减至1.35%，减幅达23%。

--6月下旬内地楼市再度刺激地价飙升，丽丰控股 透过旗下东方动力以5.77亿元人民币夺得上海地。据估算，若去除保障房面积，楼板价高达85,512元人民币/平方米，同时刷新内地最贵单价纪录。 * 大公报：

--证监会昨天发表首份《企业规管通讯》，指香港上市公司向市场发布公告数目上升，其中去年内幕消息公告数目按年增加52%。2013年发布内幕消息公告4,883件，造成股价变动的盈利警告或警告百分率为14%。（完）