《香港报摘》--信报7月10日

* 要闻版头条：

--新地 以逾41.89亿港元投得天水围两幅限量地皮，结果优于预期。新界地价企稳。 * 其他： --港交所 上市委员会昨天批评畅丰车桥 及4名现任董事，包括主席兼执行董事王桂模等，延误披露获利盈喜，违反上市规则的相关要求。

--香港证监会表示，不少上市公司的盈利预告公告资料不清晰，笼统交代「大幅」上升或下跌，难以令投资者评估资料对估值的影响。呼吁上市公司提供具体数字。

--翠华 昨天遭基金减持，每股作价3.41港元，较前天收市折让8%。据了解，减持翠华的基金为内地私募基金Yong Rong，在减持前该基金持有翠华6.08%。（完）