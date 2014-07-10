《香港报摘》--信报7月10日

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
* 要闻版头条：
--新地 以逾41.89亿港元投得天水围两幅限量地皮，结果优于预期。新界地价企稳。 * 其他： --港交所 上市委员会昨天批评畅丰车桥 及4名现任董事，包括主席兼执行董事王桂模等，延误披露获利盈喜，违反上市规则的相关要求。
--香港证监会表示，不少上市公司的盈利预告公告资料不清晰，笼统交代「大幅」上升或下跌，难以令投资者评估资料对估值的影响。呼吁上市公司提供具体数字。
--翠华 昨天遭基金减持，每股作价3.41港元，较前天收市折让8%。据了解，减持翠华的基金为内地私募基金Yong Rong，在减持前该基金持有翠华6.08%。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季