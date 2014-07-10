《香港报摘》--经济日报7月10日

* 要闻版头条：

--金管局再向市场注资，香港两大A股交易所买卖基金（ETF）近3天吸21亿港元，反映资金持续流入股市。 * 其他： --新地 今年开始加大投地力度，截至本月9日，首7个月已独资投得5幅用地，吸纳楼面面积达411万平方尺，按年大增5.57倍，属五大发展商之中最积极。

--上月突然调高本港地产股评级的摩根大通，其亚太股票证券研究部董事总经理梁启棠昨直言，该行今年对住宅楼价跌5%的预测亦很难达成，不排除会再调整楼价预测。

--中材股份 公布，跟埃及国防部订立合同，生产两条水泥扩建生产线，日产量5,775吨，合同价值约2.7亿欧元（约28.5亿港元），项目位于埃及西奈半岛城镇阿里士以南约50公里。（完）