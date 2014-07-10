《香港报摘》--经济日报7月10日

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
* 要闻版头条：
--金管局再向市场注资，香港两大A股交易所买卖基金（ETF）近3天吸21亿港元，反映资金持续流入股市。 * 其他： --新地 今年开始加大投地力度，截至本月9日，首7个月已独资投得5幅用地，吸纳楼面面积达411万平方尺，按年大增5.57倍，属五大发展商之中最积极。
--上月突然调高本港地产股评级的摩根大通，其亚太股票证券研究部董事总经理梁启棠昨直言，该行今年对住宅楼价跌5%的预测亦很难达成，不排除会再调整楼价预测。
--中材股份 公布，跟埃及国防部订立合同，生产两条水泥扩建生产线，日产量5,775吨，合同价值约2.7亿欧元（约28.5亿港元），项目位于埃及西奈半岛城镇阿里士以南约50公里。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季