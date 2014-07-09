CNH动态：离岸即期升至三个月高点，对中国外贸数据有所期待

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港7月9日 - 离岸人民币现汇 周三小幅上涨至三个高点，徘徊6.20关卡，中美领导人会面之际，人民币在浓浓的政治憧憬中偏强。同时，市场亦等待即将公布的外贸数据。
第六轮中美战略与经济对话今日在北京开幕，此次对话预计将聚焦于网络安全、海上争议、人民币汇率以及投资协定等议题。
银行人士指出，市场揣测在会议期间，央行会减少对人民币干预的力度。且近几日国际美元偏软，也令人民币获得突破6.20水平的动力。
“美国希望人民币走强，市场猜想这段期间央行干预会小一点，不管是不是真的，买美美元的人会比较小心。”一外资行人士说。
本地时间下午5:20时，离岸人民币现汇 尾盘报6.2003，较上日小升30点子或0.05%，盘中最高至6.1960，为4月10日6.1905来最高。
不过，交易员也指出，除非央行再释出人民币走升讯号，预料人民币升值势头较为有限，还是会以区间缓升的方式来回整理。
中国副总理汪洋周三表示，在实施广泛的金融改革方面，中国需要把握好恰当的速度。他是在北京举行的中美年度高层对话上做此番表示的。汪洋称，美国财长杰克卢还对其表示，中国应加快汇率机制改革的速度。
另外，美国财政部长杰克卢称对于中国而言，人民币汇率由市场决定是至关重要。
境内人民币兑美元即期 收高0.04%至6.1999，中间价高开61个点子，升值信号明显，市场人士称或为中美对话提供良好氛围。 （完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。