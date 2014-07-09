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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 18:03 BJT

CNH动态：离岸即期升至三个月高点，对中国外贸数据有所期待

路透香港7月9日 - 离岸人民币现汇 周三小幅上涨至三个高点，徘徊6.20关卡，中美领导人会面之际，人民币在浓浓的政治憧憬中偏强。同时，市场亦等待即将公布的外贸数据。

第六轮中美战略与经济对话今日在北京开幕，此次对话预计将聚焦于网络安全、海上争议、人民币汇率以及投资协定等议题。

银行人士指出，市场揣测在会议期间，央行会减少对人民币干预的力度。且近几日国际美元偏软，也令人民币获得突破6.20水平的动力。

“美国希望人民币走强，市场猜想这段期间央行干预会小一点，不管是不是真的，买美美元的人会比较小心。”一外资行人士说。

本地时间下午5:20时，离岸人民币现汇 尾盘报6.2003，较上日小升30点子或0.05%，盘中最高至6.1960，为4月10日6.1905来最高。

不过，交易员也指出，除非央行再释出人民币走升讯号，预料人民币升值势头较为有限，还是会以区间缓升的方式来回整理。

中国副总理汪洋周三表示，在实施广泛的金融改革方面，中国需要把握好恰当的速度。他是在北京举行的中美年度高层对话上做此番表示的。汪洋称，美国财长杰克卢还对其表示，中国应加快汇率机制改革的速度。

另外，美国财政部长杰克卢称对于中国而言，人民币汇率由市场决定是至关重要。

境内人民币兑美元即期 收高0.04%至6.1999，中间价高开61个点子，升值信号明显，市场人士称或为中美对话提供良好氛围。 （完）

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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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