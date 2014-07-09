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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 16:19 BJT

香港新股：利标首日挂牌收市报1.8港元，总市值逾150亿港元

路透香港7月9日 - 由利丰 分拆的品牌管理公司--利标品牌 周三首日在联交所挂牌，收市报1.80港元，总市值为150.48亿港元。

利标品牌开盘价为2.09港元，盘中一度高见2.21港元，最低为1.75港元，最终收报1.80港元，比开盘价低13.88%，总成交14.08亿港元。

该公司已发行股本约83.6亿股，由利丰以实物分派方式向合资格股东按1:1比例分派100%的利标品牌股份。

利标品牌有两大核心业务，分别为授权品牌及拥控品牌。公司拥有逾350个授权品牌的活跃特许授权、10个活跃的拥控品牌及超过100个管理品牌。2013年公司85%的营业额来自美国市场及约15%的营业额来自世界其他地区市场，当中约82%营业额来自授权品牌及约18%营业额来自拥控品牌。（完） (发稿 罗亦菲; 审校　梁慧仪/林高丽)
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