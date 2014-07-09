中美关系：两国签署包括煤电在内的清洁能源协议，开展气候政策合作

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透华盛顿7月9日 - 中国与美国周二签署了八项关于削减温室气体的合作协议。此举有助于全球最大的两个碳排放国家在气候政策方面更加紧密合作。
这些协议在北京签署，涉及若干公司和研究机构。奥巴马政府高级官员将在稍后访华，包括美国国务卿克里、美国财政部长杰克卢和能源部长Ernest Moniz。
在一项谅解备忘录中，中国华能 旗下的清洁能源技术研究院和华盛顿的Summit Power Group 同意就清洁煤电科技分享信息。
该谅解备忘录计划于周三在北京签署。
美国代表团正在中国参加第六轮中美战略与经济对话。这是在包括从安全到农业等领域开展合作的高层会议。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。