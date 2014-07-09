版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 15:31 BJT

标题新闻：印度财政状况比看起来要恶劣，预计2014/15财年GDP成长5.4%-5.9%--财政部年度报告

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐