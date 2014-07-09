日本经济：央行或下调本财年经济增速预估--消息

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
不过这位匿名消息人士称，日本央行将基本维持其乐观的价格预期不变，并坚持其随着消费税上调影响的减弱，日本经济将继续温和复苏的观点。
在不对整体经济前景做重大变动的条件下，日本央行料将在周四结束的两日利率评估会上维持货币政策不变。
在其最近月份--1月的预估报告中，日本央行预计始于今年4月的当前财年，经济将增长1.1%，这要高于上个月路透调查的分析师给出的增长0.9%的预估。
上个月末的数据显示，日本5月家庭支出同比下滑8%，表明4-6月的时间段，消费税上调对消费的影响比预期更为严重。
考虑到家庭支出数据用于GDP的计算，许多民间分析师预计会进一步下调对他们本已保守的第二季和全财年的经济增速预估。(完)
(编译 王洋; 审校 田建华)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)