日本经济：央行或下调本财年经济增速预估--消息

不过这位匿名消息人士称，日本央行将基本维持其乐观的价格预期不变，并坚持其随着消费税上调影响的减弱，日本经济将继续温和复苏的观点。

在不对整体经济前景做重大变动的条件下，日本央行料将在周四结束的两日利率评估会上维持货币政策不变。

在其最近月份--1月的预估报告中，日本央行预计始于今年4月的当前财年，经济将增长1.1%，这要高于上个月路透调查的分析师给出的增长0.9%的预估。

上个月末的数据显示，日本5月家庭支出同比下滑8%，表明4-6月的时间段，消费税上调对消费的影响比预期更为严重。

考虑到家庭支出数据用于GDP的计算，许多民间分析师预计会进一步下调对他们本已保守的第二季和全财年的经济增速预估。(完)