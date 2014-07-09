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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市卖超624亿韩元

路透首尔7月9日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超624亿韩元，中断此前连续九个交易日的买超。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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7月 9日 -62.4 -119.4 187.1

7月 8日 96.8 -133.1 27.3

7月 7日 187.5 -249.5 70.3

7月 4日 33.0 -64.8 31.5

7月 3日 157.6 -116.8 -23.8

7月 2日 312.5 -50.0 -244.5

7月 1日 100.4 -127.9 38.5

6月30日 190.4 26.6 -200.6

6月27日 309.5 164.6 -466.2

6月26日 92.8 105.8 -177.8

6月25日 -22.0 20.0 4.9

6月24日 28.8 227.3 -251.9

6月23日 10.6 141.2 -126.0

6月20日 -89.8 76.7 268.3

6月19日 -38.4 60.9 10.4

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本月以来 825.4 -861.3 86.4

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今年以来 3,188.8 -2,847.9 180.7

----------------------------------------------(完)
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