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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 16:33 BJT

欧洲经济：央行最新政策措施需要时间才能起效--执委普雷特

路透巴黎7月9日 - 欧洲央行(ECB)执委普雷特周三表示，央行6月份宣布的政策措施，需要假以时日才能对欧元区经济产生影响。

“所有的措施加起来应该有助于对实体经济的放贷，支撑经济复苏--通过这个途径--带动通胀率走向接近2%的水平，”普雷特说。

“一如以往，对实体经济起效将需要时间，因为政策措施需要慢慢传导至经济。”

他还表示，长时间的宽松货币政策或对金融稳定产生影响。“有两大风险：首先，银行资产负债表修复延迟；其次，资产价格泡沫。”

不过他表示，对于欧洲央行定向融资新计划可能引发房价泡沫的担忧，是没必要的。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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