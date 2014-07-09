欧洲经济：央行最新政策措施需要时间才能起效--执委普雷特

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透巴黎7月9日 - 欧洲央行(ECB)执委普雷特周三表示，央行6月份宣布的政策措施，需要假以时日才能对欧元区经济产生影响。
“所有的措施加起来应该有助于对实体经济的放贷，支撑经济复苏--通过这个途径--带动通胀率走向接近2%的水平，”普雷特说。
“一如以往，对实体经济起效将需要时间，因为政策措施需要慢慢传导至经济。”
他还表示，长时间的宽松货币政策或对金融稳定产生影响。“有两大风险：首先，银行资产负债表修复延迟；其次，资产价格泡沫。”
不过他表示，对于欧洲央行定向融资新计划可能引发房价泡沫的担忧，是没必要的。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)