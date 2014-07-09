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市场报道 | 2014年 7月 9日 星期三 15:46 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑受Halifax英国房价数据支撑

0729 GMT

* 欧元/英镑升至0.7953，此前Halifax公布的数据显示，英国6月房价意外下滑0.6%

* 阻力在0.7960，即0.8034-0.7915走势的38.2%回档位

* 周二疲弱英国工业生产数据带动空头回补后，可能上探0.7960

* 欧元/英镑周一跌至22个月低点0.7915，受疲弱德国工业生产数据影响

* 欧洲央行委员柯恩表示，“说欧元汇价很强是不对的”

* 欧洲央行委员诺亚则称，“欧元略为贬值...是合理的”。(完)

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