《汇市简讯》欧元/英镑受Halifax英国房价数据支撑

重发-美国股市：法国大选结果推高美股，纳斯达克创纪录高位
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
0729 GMT
* 欧元/英镑升至0.7953，此前Halifax公布的数据显示，英国6月房价意外下滑0.6%
* 阻力在0.7960，即0.8034-0.7915走势的38.2%回档位
* 周二疲弱英国工业生产数据带动空头回补后，可能上探0.7960
* 欧元/英镑周一跌至22个月低点0.7915，受疲弱德国工业生产数据影响
* 欧洲央行委员柯恩表示，“说欧元汇价很强是不对的”
* 欧洲央行委员诺亚则称，“欧元略为贬值...是合理的”。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 龚芳)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)